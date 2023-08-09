Массовая драка на детской площадке в Подмосковье попала на видео

На кадрах запечатлена потасовка нескольких мужчин. Один из них пытался разнять дерущихся. Через некоторое время на место прибыла полиция.

По словам очевидца драки, правоохранители задержали участников конфликта. Одного из пострадавших увезли на скорой.

Ранее массовая драка у чайханы в Москве попала на видео. Потасовка произошла между несколькими мужчинами. Один из участников драки избил оппонента битой.