Массовая драка произошла возле кафе в центре Москвы

Возле кафе в центре Москвы произошла массовая драка с участием 10 человек. Видео с места события и подробности публикует РЕН ТВ.

На кадрах с места события двое мужчин сцепились и упали на асфальт. Третий участник потасовки схватил одного из них за ногу и потащил на проезжую часть.

По данным РЕН ТВ, полицию вызвали на место очевидцы конфликта. Проводится проверка по факту случившегося.

Ранее у чайханы на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с применением биты. Потасовку сняла на видео местная жительница.