17:03, 01 августа 2023
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Массовая драка произошла возле кафе в центре Москвы
Массовая драка с участием 10 человек произошла возле кафе в центре Москвы.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Возле кафе в центре Москвы произошла массовая драка с участием 10 человек. Видео с места события и подробности публикует РЕН ТВ.
На кадрах с места события двое мужчин сцепились и упали на асфальт. Третий участник потасовки схватил одного из них за ногу и потащил на проезжую часть.
По данным РЕН ТВ, полицию вызвали на место очевидцы конфликта. Проводится проверка по факту случившегося.
Ранее у чайханы на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с применением биты. Потасовку сняла на видео местная жительница.