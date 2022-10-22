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15:44, 22 октября 2022
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Массовая драка с поножовщиной произошла в Подмосковье

Массовая драка с поножовщиной произошла в Подмосковье
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Краснознаменске произошла драка с поножовщиной, закончившаяся гибелью одного человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, между компаниями молодых людей случилась перепалка, переросшая в массовую драку. От ножевых ранений скончался 31-летний житель Астраханской области. Еще двое мужчин 34 и 19 лет были госпитализированы.

В отдел полиции для разбирательства доставлены восемь граждан. «В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также розыск и задержание остальных участников инцидента», — говорится в сообщении МВД.

Ранее на видео попала массовая драка со стрельбой на юге Москвы. Несколько человек напали на прохожего у входа в торговый центр «Штаер-Чертаново». Наблюдающий за процессом мужчина достал оружие и произвел выстрел.

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