12:41, 27 августа 2023
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Массовая драка с участием 20 человек произошла в Подмосковье
Массовая драка с участием 20 человек произошла возле жилых домов в Электростали.
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Возле жилых домов в городе Электросталь произошла массовая драка с участием 20 человек. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
Словесный конфликт между оппонентами перерос в потасовку. Двоих пострадавших в драке госпитализировали с ножевыми ранениями. Личность остальных участников инцидента устанавливается.
Ранее массовая драка рабочих в подмосковном Королеве попала на видео. В снятом очевидцами ролике несколько десятков мужчин бегают друг за другом по придомовой территории, толкаются, размахивают кулаками, кидаются кирпичами и дерутся досками.