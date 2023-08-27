Массовая драка с участием 20 человек произошла в Подмосковье

Возле жилых домов в городе Электросталь произошла массовая драка с участием 20 человек. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Словесный конфликт между оппонентами перерос в потасовку. Двоих пострадавших в драке госпитализировали с ножевыми ранениями. Личность остальных участников инцидента устанавливается.

Ранее массовая драка рабочих в подмосковном Королеве попала на видео. В снятом очевидцами ролике несколько десятков мужчин бегают друг за другом по придомовой территории, толкаются, размахивают кулаками, кидаются кирпичами и дерутся досками.