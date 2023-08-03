Массовая драка мигрантов в Новой Москве попала на видео

Массовая драка во дворе одного из ЖК в Новой Москве попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

«Дрались мигранты. Жильцы-мужчины выловили нескольких участников самостоятельно. Также с помощью полиции был обнаружен хостел, сооруженный в коммерческом помещении ЖК. Оттуда всех увезла полиция», — сообщили очевидцы.

По информации «МВД Медиа», в 23:30 в среду, 2 августа, в полицию поступило сообщение о конфликте в ЖК в поселении Десеновское. После драки 12 человек задержали. Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению противоправных действий. Они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Ранее в Москве пассажир избил таксиста в салоне авто и попал на видео.