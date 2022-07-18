Массовая порча припаркованных автомобилей в Подмосковье попала на видео

Вандал, устроивший массовую порчу автомобилей попал на видео, кадры с места происшествия опубликовал портал «Подмосковье сегодня».

«Жителям деревни Голубое сегодня ночью было не до сна. Местный житель отрывал боковые зеркала у припаркованных автомобилей и разбивал стёкла», — говорится в сопроводительном тексте к ролику.

По данным источника, снявший акт вандализма на видеокамеру своего телефона очевидец уже предоставил запись правоохранителям.

Ранее стало известно, что в машинах московских таксистов установили «тревожные кнопки».