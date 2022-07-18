Город
Вчера в 23:13
1 мин.

Массовая порча припаркованных автомобилей в Подмосковье попала на видео

Массовая порча припаркованных автомобилей в Подмосковье попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Вандал, устроивший массовую порчу автомобилей попал на видео, кадры с места происшествия опубликовал портал «Подмосковье сегодня».

«Жителям деревни Голубое сегодня ночью было не до сна. Местный житель отрывал боковые зеркала у припаркованных автомобилей и разбивал стёкла», — говорится в сопроводительном тексте к ролику.

По данным источника, снявший акт вандализма на видеокамеру своего телефона очевидец уже предоставил запись правоохранителям.

Ранее стало известно, что в машинах московских таксистов установили «тревожные кнопки».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.