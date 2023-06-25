Два человека пострадали в ходе массового конфликта со стрельбой в Новой Москве. Об сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, между двумя группами мужчин произошел конфликт в Троицке. В результате инцидента, один из участников начал стрельбу. Двое людей пострадали, их госпитализировали. Потерпевшими оказались 20-летний молодой человек и его девушка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Стрелявшего объявили в розыск.

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