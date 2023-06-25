Город
09:47, 25 июня 2023
1 мин.

Два человека пострадали в ходе массового конфликта со стрельбой в Новой Москве

Двоих людей госпитализировали после массового конфликта в Троицке.

Два человека пострадали в ходе массового конфликта со стрельбой в Новой Москве
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Два человека пострадали в ходе массового конфликта со стрельбой в Новой Москве. Об сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, между двумя группами мужчин произошел конфликт в Троицке. В результате инцидента, один из участников начал стрельбу. Двое людей пострадали, их госпитализировали. Потерпевшими оказались 20-летний молодой человек и его девушка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Стрелявшего объявили в розыск.

Ранее драка водителей маршруток в Подмосковье попала на видео.