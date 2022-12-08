Последствия массового ДТП в Москве попали на видео
Массовая автоавария с участием пяти машин произошла в Москве на Ленинградском шоссе в районе дома 8к2, сообщает столичный Дептранс.
«При движении в сторону области столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в сторону области осуществляется по одной из четырех полос. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в релизе.
Последствия этого ДТП попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».
Кроме того, массовая авария произошла и на внутренней стороне 52-го километра МКАД — по данным Дептранса, здесь столкнулись семь автомобилей. Сейчас движение на этом участке полностью восстановлено.
Ранее были названы самые аварийные дороги Москвы. Это Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) и Третье транспортное кольцо (ТТК).