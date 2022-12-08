Последствия массового ДТП в Москве попали на видео

Массовая автоавария с участием пяти машин произошла в Москве на Ленинградском шоссе в районе дома 8к2, сообщает столичный Дептранс.

«При движении в сторону области столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в сторону области осуществляется по одной из четырех полос. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в релизе.

Последствия этого ДТП попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».