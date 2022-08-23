В Подмосковье раскрыли массовое убийство 20-летней давности

Убийство девяти человек, в том числе 8-летнего ребенка, были совершенны 9 и 10 февраля 2002 года в деревне Псотино Луховицкого района Московской области и в поселке Ряжский Рязанской области.

Преступление оставалось нераскрытым, пока при изучения архивного уголовного дела следователь не обратил внимание на бутылку водки со следами пальцев, изъятую в деревне Псотино. Эксперты установили, что следы с бутылки совпадают с отпечатками 49-летнего ранее судимого жителя Ставропольского края. Подозреваемого доставили на допрос, где он дал признательные показания, а также рассказал о своем соучастнике. Спустя месяц второго фигуранта преступлений, 48-летнего мужчину также задержали.

Выяснилось, что первыми жертвами злоумышленников стали хозяйка дома, ее восьмилетняя дочь и их гости. Мотивами преступления стали неприязненные отношения, вызванные ревностью. Затем преступники отправились в Рязанскую область, где на железнодорожной станции познакомились с двумя местными жителями и пошли к ним домой. Во время застолья со спиртным завязался конфликт, и обвиняемые убили новых знакомых.

Мужчинам предъявлено обвинение по пунктам "а,в,ж,к" части 2 статьи 105 («Убийство двух и более человек, в том числе малолетнего, группой лиц, с целью сокрытия другого преступления»).

Ранее стало известно, что в Москве раскрыли убийство 26-летней давности.