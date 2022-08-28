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В Москве массово задержали владельцев элитных спорткаров

В Москве массово задержали владельцев элитных спорткаров
Фото: Telegram-канал «SHOT»

Массовое задержание владельцев элитных спорткаров прошло в Москве. По данным ГУ МВД по столице, автомобилисты планировали устроить несогласованный пробег в центре города.

«В результате принятых мер сотрудники столичной полиции не допустили проведения указанного мероприятия, обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.
Правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к установленной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео задержания опубликовал Telegram-канал SHOT. По данным канала, полицейские остановили десятки автомобилей. Организатором автопробега в центре Москвы стал криптоблогер Алексей Хитров. В несогласованном мероприятии должны были принять участие более 200 элитных машин.

Ранее в Москве задержали серийного похитителя дорогих автозеркал. Общий материальный ущерб составил более 850 тысяч рублей.

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