В Москве массово задержали владельцев элитных спорткаров

«В результате принятых мер сотрудники столичной полиции не допустили проведения указанного мероприятия, обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.

Правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к установленной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео задержания опубликовал Telegram-канал SHOT. По данным канала, полицейские остановили десятки автомобилей. Организатором автопробега в центре Москвы стал криптоблогер Алексей Хитров. В несогласованном мероприятии должны были принять участие более 200 элитных машин.

Ранее в Москве задержали серийного похитителя дорогих автозеркал. Общий материальный ущерб составил более 850 тысяч рублей.