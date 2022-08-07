В Подмосковье произошел массовый конфликт со стрельбой

В подмосковных Химках произошел массовый конфликт со стрельбой. Об этом в воскресенье, 7 августа, «Мосленте» сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 6 августа, в 21:27 на стоянке у одного из магазинов на улице Германа Титова. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что между двумя группами граждан произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них достал предмет, похожий на травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов, после чего компания скрылась с места происшествия. В результате двое мужчин получили телесные повреждения и были госпитализировали в больницу.

«Проводим оперативно-розыскные мероприятия. По данному факту следственным управлением было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"», — добавил собеседник.

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