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Танцующий «мастер кунг-фу» на платформе МЦД попал на видео

Танцующий «мастер кунг-фу» на платформе МЦД попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

На одной из платформ МЦД заметили мужчину, исполняющего необычные движения. Россиянин попал на видео, выложенное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

Происходящее в ролике одновременно напоминает танец и отработку боевых движений в стиле кунг-фу. Герой видео ритмично двигается, подпрыгивает и делает выпады руками на пустой платформе. В группе мужчину в шутку назвали «мастером кунг-фу, оттачивающим свои приемы».

Ранее на видео попала женщина, раскрепощенно танцующая у станции московского метро. Поведение героини ролика одобрили пользователи сети.

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