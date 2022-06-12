Танцующий «мастер кунг-фу» на платформе МЦД попал на видео

Происходящее в ролике одновременно напоминает танец и отработку боевых движений в стиле кунг-фу. Герой видео ритмично двигается, подпрыгивает и делает выпады руками на пустой платформе. В группе мужчину в шутку назвали «мастером кунг-фу, оттачивающим свои приемы».

Ранее на видео попала женщина, раскрепощенно танцующая у станции московского метро. Поведение героини ролика одобрили пользователи сети.