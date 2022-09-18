Назван лучший материал для утепления дома

Способ утеплить дом, чтобы не мерзнуть без отопления, «Газете.Ru» назвал инженер, эксперт в сфере разработки проектной документации Дмитрий Мамин. По его словам, для этого необходим тепловой контур здания.

«Утепление стен должно содержать ветрозащиту в виде паропроницаемой мембраны, непосредственно сам утеплитель, который закладывается между планками каркаса, пароизоляцию, чтобы защитить утеплитель от влагонасыщенных паров и, как следствие, намокания. В случае использования в качестве утеплителя минеральной ваты необходим также вентиляционный зазор, при применении материалов на основе полистирола зазор не нужен», — объяснил он.

Самыми популярными материалами для этого Мамин назвал минеральную и каменную вату. Ею можно утеплять стены, полы, перекрытия и чердаки. При этом эксперт посоветовал не использовать для утепления популярный пенополистирол, так как в работе с ним есть определенные минусы.

Для проведения соответствующих работ собеседник издания порекомендовал привлекать компании, специализирующиеся на утеплении помещений и не пытаться самостоятельно сделать подобный ремонт.

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