Москвичей пригласили на выставку «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"»
Посвященная работе поэта Маяковского в сфере рекламы выставка открылась в «Зарядье».
О работе поэта Владимира Маяковского в сфере рекламы рассказали москвичам на открывшейся в подземном музее «Зарядья» выставке «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"». Экспозиция приурочена к 130-летию со дня рождения знаменитого литератора, отметили в разговоре с «Мослентой» организаторы.
В экспозиции три раздела, посвященных разным направлениям рекламы, которой занимался поэт: политическое, социальное и коммерческое.
«Мы хотели показать Маяковского как близкого и актуального нашему времени автора. Он стал основоположником советской рекламы, создав самобытные каноны в этой сфере, которые продолжают действовать и сегодня», — отмечает начальник отдела выставочных проектов «Зарядья» Дмитрий Шишкин.
По его словам, в каждом созданном Маяковским плакате можно почувствовать «свет, честность и подлинность» творчества великого автора.
Выставка открыта для посещения до 27 августа. Купить билеты можно на сайте музея.
Ранее сообщалось, что выставка «Кольца Лефортова» открылась в филиале «Музея Москвы».