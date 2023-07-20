Москвичей пригласили на выставку «Владимир Маяковский: "‎Я — рекламист‎"»

О работе поэта Владимира Маяковского в сфере рекламы рассказали москвичам на открывшейся в подземном музее «Зарядья» выставке «Владимир Маяковский: "‎Я — рекламист‎"». Экспозиция приурочена к 130-летию со дня рождения знаменитого литератора, отметили в разговоре с «Мослентой» организаторы.

В экспозиции три раздела, посвященных разным направлениям рекламы, которой занимался поэт: политическое, социальное и коммерческое.

«Мы хотели показать Маяковского как близкого и актуального нашему времени автора. Он стал основоположником советской рекламы, создав самобытные каноны в этой сфере, которые продолжают действовать и сегодня», — отмечает начальник отдела выставочных проектов «Зарядья» Дмитрий Шишкин.