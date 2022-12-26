Названы сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4 в Москве

МЦД-3 планируется запустить в августе 2023 года, МЦД-4 — в сентябре. Такие сроки называют мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, передает ТАСС.

«Следующий год будет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения, будут введены два огромных мегапроекта — МЦД-3 и МЦД-4 — общей протяженностью 170 километров, около 60-70 [пригородных] вокзалов (станций - прим. ТАСС), порядка 30 пересадок на другие виды транспорта. Это существенно улучшит работу в целом пассажирского транспорта, сделает его комфортнее как для жителей Подмосковья, так и для москвичей», — сообщил глава города. Был подписан соответствующий план план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла на 2023 год.

По имеющейся информации, МЦД-3 будет включать завершение реконструкции ТПУ «Крюково» (Зеленоград) и строительства новой станции «Ольгино». На МЦД-4 будут реконструированы и построены новые станции «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская», «Белорусская», «Марьина Роща», «Лианозово» (первый этап), а также вестибюли, платформы и пешеходные тоннели Киевского вокзала.

Ранее стало известно, что для МЦД-5 пророют два тоннеля в центре Москвы.