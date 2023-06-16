МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве

Экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве выпустило ГУ МЧС по Москве. Ведомство предупредило жителей столицы о сильной жаре.

По данным ведомства, днем 16 июня днем в столице ожидается сильная жара с максимальной температурой в 30 градусов.

Специалисты призвали москвичей быть осторожными и избегать нахождения на улице под прямым солнцем. Кроме того, МЧС рекомендовало гражданам в жаркую погоду носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.

Ранее Роспотребнадзор перечислил пляжные зоны с разрешенным купанием в Москве.