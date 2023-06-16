08:35, 16 июня 2023
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МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве
МЧС предупредило жителей Москвы о сильной жаре.
Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»
Экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве выпустило ГУ МЧС по Москве. Ведомство предупредило жителей столицы о сильной жаре.
По данным ведомства, днем 16 июня днем в столице ожидается сильная жара с максимальной температурой в 30 градусов.
Специалисты призвали москвичей быть осторожными и избегать нахождения на улице под прямым солнцем. Кроме того, МЧС рекомендовало гражданам в жаркую погоду носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.
Ранее Роспотребнадзор перечислил пляжные зоны с разрешенным купанием в Москве.