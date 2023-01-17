МЧС экстренно предупредило москвичей об опасности

Об опасности на дорогах жителей Москвы экстренно предупредило Главное управление МЧС России по столице. Сообщается, что с 17:00 вторника, 17 января, до 09:00 среды, 18 января, в городе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

«Осадки, ночью местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — добавили в ведомстве.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Машины следует парковать вдали от деревьев, а пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Об опасности на дорогах жителей Москвы экстренно предупредили в Главном управлении МЧС России по столице. Сообщается, что в период с 17:00 вторника, 17 января, до 09:00 среды, 18 января, в городе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.