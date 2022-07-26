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МЧС экстренно предупредило москвичей о сильной жаре

МЧС экстренно предупредило москвичей о сильной жаре
Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»

Во вторник и среду в Москве ожидается сильная жара. Температура воздуха поднимется до 31 градуса. Об этом во вторник, 26 июля, экстренно предупредила пресс-служба ГУ МЧС России.

«Внимание! Жаркая погода. По информации синоптиков Росгидромет, днем 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29-31 градус», — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов, носить головной убор, пить больше воды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал дату окончания жары в Москве.

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