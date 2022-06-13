МЧС выпустило экстренное предупреждение о дожде с грозой и сильном ветре

Экстренное предупреждение о дожде с грозой и сильном ветре выпустило на своем сайте МЧС России по Москве. Согласно сообщению, горожанам стоит быть предельно осторожными в период с 13:00 до 21:00 понедельника, 13 июня.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в этот период в Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится на сайте.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве порекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, а также парковать транспортные средства вдали от деревьев.

Находящимся на улице пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам жару и дожди на неделе. По его словам, понедельник и вторник в Москве должны быть по-июльски жаркими.