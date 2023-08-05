09:15, 05 августа 2023
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МЧС предупредило москвичей об опасности
Жителей Москвы предупредили о сильной жаре 5 августа.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Об опасной погоде в столице экстренно предупредило жителей Главное управление МЧС по Москве.
В ведомстве сообщили, что днем 5 августа в городе ожидается сильная жара до 30-32 градусов тепла. Также будет небольшая облачность без осадков и слабый ветер до 3-8 метров в секунду.
Кроме того, в Москве прогнозируется геомагнитная активность в 3-5 баллов, что повышает риски возникновения аварий на дорогах.
Ранее эндокринолог назвала тревожные симптомы при сильной жаре.