МЧС предупредило москвичей об опасности

Об опасной погоде в столице экстренно предупредило жителей Главное управление МЧС по Москве.

В ведомстве сообщили, что днем 5 августа в городе ожидается сильная жара до 30-32 градусов тепла. Также будет небольшая облачность без осадков и слабый ветер до 3-8 метров в секунду.

Кроме того, в Москве прогнозируется геомагнитная активность в 3-5 баллов, что повышает риски возникновения аварий на дорогах.

Ранее эндокринолог назвала тревожные симптомы при сильной жаре.