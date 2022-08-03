МЧС спасло большую часть складов около горящего здания Ozon в Истре

Сотрудники МЧС смогли спасти большую часть складов, где горит здание Ozon, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Общая площадь складского комплекса в подмосковной Истре составляет 400 тысяч квадратных метров. «Удалось спасти большую его часть», — подчеркнули в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

В ведомстве добавили, что слаженные и оперативные действия пожарно-спасательных подразделений позволили отстоять и не допустить распространения огня на негорящую часть складского комплекса около здания Ozon.

Возгорание произошло днем, 3 августа. Покупателям и продавцам пообещали возместить ущерб.