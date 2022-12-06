Город
18:04, 06 декабря 2022
1 мин.

Раскрыт график работы метро и МЦК в новогоднюю ночь

Раскрыт график работы метро и МЦК в новогоднюю ночь
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Метро и МЦК в Москве в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. График раскрыт в официальном Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«Уже по традиции по решению мэра Москвы Сергея Собянина Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Без перерыва будут курсировать метро и МЦК. Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом», — цитирует канал руководителя Дептранса Максима Ликсутова.

По его словам, по статистике до 30 тысяч пассажиров в момент боя курантов находятся в Московском метро. Они увидят трансляцию новогоднего обращения президента на экранах в поездах.

В новогоднюю ночь пассажиров будут развозить ночные автобусы, часть маршрутов наземного транспорта продлит работу.

Ранее были определены даты бесплатной парковки на новогодние праздники в Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.