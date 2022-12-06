Раскрыт график работы метро и МЦК в новогоднюю ночь

Метро и МЦК в Москве в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. График раскрыт в официальном Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«Уже по традиции по решению мэра Москвы Сергея Собянина Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Без перерыва будут курсировать метро и МЦК. Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом», — цитирует канал руководителя Дептранса Максима Ликсутова.

По его словам, по статистике до 30 тысяч пассажиров в момент боя курантов находятся в Московском метро. Они увидят трансляцию новогоднего обращения президента на экранах в поездах.

В новогоднюю ночь пассажиров будут развозить ночные автобусы, часть маршрутов наземного транспорта продлит работу.

Ранее были определены даты бесплатной парковки на новогодние праздники в Москве.