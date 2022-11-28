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18:38, 28 ноября 2022
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Москвичам перечислили способы просмотреть свою медицинскую карту онлайн

Москвичам перечислили способы просмотреть свою медицинскую карту онлайн
Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Способы просмотреть свою медицинскую карту онлайн перечислили «Мосленте» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Для этого есть несколько сервисов: городской портал mos.ru и приложение «ЕМИАС.ИНФО».

«Автоматический доступ к электронной карте предоставлен всем, у кого есть полная учетная запись на портале mos.ru. Чтобы сделать карту для ребенка, необходимо добавить данные о детях в личный кабинет на сайте», — говорится в сообщении.

Также записаться на прием к врачу, получить расширенные возможности для заботы о своем здоровье или здоровье своих детей москвичи могут в бесплатном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Для получения доступа к электронной медицинской карте гражданин должен быть старше 15 лет, иметь полис ОМС, быть прикрепленным к одной из столичных поликлиник и открыть доступ к своим данным на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что популярность электронной медкарты в Москве выросла в пять раз. Только за первые пять месяцев текущего года москвичи обратились к сервису более 65 миллионов раз — это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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