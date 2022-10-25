Медведь Диксон впервые попал на видео спящим

Медведь Диксон, привезенный в Московский зоопарк раненым с Севера, впервые попал на видео спящим. Ролик опубликовала в личном Telegram-аккаунте генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«После дневного тренинга зоологи решили все-таки выждать время, пока медведь не уляжется. Было много попыток застать Диксона спящим, и вот, наконец, получилось — хоть и с большой натяжкой! Как думаете, может, он нам подыграл?» — написала Акулова.

Сотрудники зоопарка удивлены, что Диксон задремал в их присутствии. Ранее, по словам Акуловой, хищник всегда просыпался, едва почувствовав приближение человека.

Подписчики гендиректора зоопарка умилились кадрам на видео. «Милашка Диксон», «Какое очарование», «Диксон, сладкий такой медвежонок», «Ну классный, невозможно просто», «На него можно смотреть бесконечно», «Лапки поджал и сладко дремлет мишка», «Хочется его обнять», — написали юзеры.

Ранее раскрыты особенности характера спасенного московскими врачами медведя Диксона. «Диксон очень любопытный медведь, он проявляет исследовательское поведение», — заявила Акулова.