Москвичка вспомнила о единственной достопримечательности своего района в 1990-х

О единственной достопримечательности своего района в 1990-х вспомнила в беседе с «Мослентой» 40-летняя жительница района Медведково Анастасия Емельянова. Она переехала сюда в двухлетнем возрасте, когда ее родители купили квартиру в местном кооперативном доме.

«Помню, во втором классе нужно было написать сочинение на тему "Достопримечательности моего района". Тогда, в 1992 году, в Медведкове настолько ничего не было, что в итоге я написала про пивной ларек с квасом», — поделилась Емельянова.

По словам москвички, в годы ее детства и юности территория вокруг дома напоминала «свинарник» — настолько там все было неухоженно. Но со временем ситуация изменилась.

«С тех пор в Медведкове выросли деревья, набережная реки Яуза превратилась в променадную зону с деревянными настилами и сценой. Сегодня это место больше подходит не для пикников, а для катания на самокате», — рассказала она.

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