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В Москве установят мемориальные доски в честь героев Советского Союза

В Москве установят мемориальные доски в честь героев Советского Союза
Фото: Г. Щербаков / РИА Новости

В Москве установят пять мемориальных досок в честь героев Советского Союза. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице появятся мемориальные доски летчику генерал-майору авиации Василию Молокову, медицинской сестре, десантнице Екатерине Деминой, летчику генерал-лейтенанту Леониду Жолудеву, летчику генерал-лейтенанту Сергею Долгушину и участнику Великой Отечественной войны Федору Винокурову. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Собянин. Мемориальные доски будут установлены до конца этого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что памятники появятся на зданиях в Романовом переулке, на улице Кулакова, на Ленинском проспекте, на 2-й Песчаной и 2-й Тверской-Ямской улицах.

Ранее также стало известно, что на севере столицы разобьют парк имени советского разведчика Рихарда Зорге и поставят ему памятник.

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