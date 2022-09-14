Шестилетняя девочка провела несколько дней в квартире с мертвыми родителями

Тела 42-летнего мужчины и 46-летней женщины без признаков насилия обнаружены в квартире в подмосковном Раменском. Там же находилась их шестилетняя дочь сообщает прокуратура Московской области.

«В этой же квартире находилась их шестилетняя дочь, девочка госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом обезвоживание», — говорится в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным источника «Мосленты» в правоохранительных органах региона, судя по состоянию, девочка могла провести в квартире с мертвыми родителями несколько дней.

Ранее убитую женщину и раненного ножом мужчину обнаружили в подъезде жилого дома на улице Дубнинской в Москве.