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09:33, 14 сентября 2022
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Шестилетняя девочка провела несколько дней в квартире с мертвыми родителями

Шестилетняя девочка провела несколько дней в квартире с мертвыми родителями
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Тела 42-летнего мужчины и 46-летней женщины без признаков насилия обнаружены в квартире в подмосковном Раменском. Там же находилась их шестилетняя дочь сообщает прокуратура Московской области.

«В этой же квартире находилась их шестилетняя дочь, девочка госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом обезвоживание», — говорится в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным источника «Мосленты» в правоохранительных органах региона, судя по состоянию, девочка могла провести в квартире с мертвыми родителями несколько дней.

Ранее убитую женщину и раненного ножом мужчину обнаружили в подъезде жилого дома на улице Дубнинской в Москве.

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