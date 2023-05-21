Москвичам перечислили места обитания летучих мышей в городе

В Москве вышли из спячки летучие мыши. Места их обитания перечислили на официальном сайте мэра столицы.

Увидеть летучих мышей можно на природных территориях столицы. Селятся они в жилых и заброшенных зданиях, на старых балконах, чердаках, в расщелинах коры и поврежденных деревьях. Всего в Москве обитает шесть видов рукокрылых мышей, пробуждаются они, как правило, в мае.

«Опасаться их не стоит, но также не нужно подходить к ним близко и тем более пытаться поймать, поскольку эти млекопитающие очень хрупкие», — отметили власти. Кроме того, этих животных нельзя кормить.

При появлении летучей мыши в квартире ее необходимо изолировать в комнате, надеть перчатки, накрыть полотенцем, посадить в коробку с небольшими отверстиями и выпустить на улицу. Укусы рукокрылых мышей необходимо обрабатывать антисептиком и обращаться к врачу.

Ранее о правильном поведении при встрече с летучей мышью россиянам рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Акулова отметила, что молодые или сбившиеся с пути летучие мыши нередко залетают в открытые форточки жилых домов.