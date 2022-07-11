Москвичи вспомнили одно из любимых мест советской молодежи в 70-х

Одно из любимых мест советской молодежи в 70-х годах вспомнили москвичи в Telegram-канале «Старая Москва» в комментариях к фотографии боулинга в парке Горького.

«Был там. Сначала интересно, но игра не понравилась. Хотя место считалось престижным», «Вход был совершенно свободным — для всех. Я была там десятилетним ребенком вместе с отцом, играли в автоматы и смотрели как другие катают шары», «Помню ощущение какой-то нереальной западной жизни. Боулинг до этого видела только в кино. И бар помню. Ну очень крутые по тем временам ощущения», «Первый общедоступный боулинг в Москве. В конце 70-х регулярно ходили студенческой группой. Брали по коктейлю, а потом доставали свое пиво. », — отозвались пользователи канала.

Юзеры поспорили об актуальном тогда названии. Одни утверждали, что заведение именовалась боулингом, как и сегодня, а другие ссылались на слово немецкого происхождения "кегельбан". «Вроде "кегельбан" назывался раньше», «Да, кегельбан был, а не боулинг. Мои родители о кегельбане рассказывали, слово "боулинг" тогда не употребляли, по крайней мере, так поступало большинство», «Странно. У меня в семье в боулинг никто не играл, но с детства я знал, что кегельбан и боулинг — одно и то же. В семье говорили и так, и так. Хотя я 1987 года рождения», — написали подписчики.

Ранее пользователи сети вспомнили опасное детское развлечение в СССР. Один из подписчиков поинтересовался у россиян, делали ли они «солнышко» на качелях, и опубликовал соответствующую фотографию.