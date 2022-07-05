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Раскрыто место отдыха российских звезд на территории Новой Москвы

Раскрыто место отдыха российских звезд на территории Новой Москвы
Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Место отдыха российских звезд на территории Новой Москвы раскрыла «Мосленте» местная жительница Евгения.

«В самой деревне Юрово есть отличное место для отдыха с друзьями и семьей — платная рыбалка "Золотой сазан", куда часто приезжают не только обычные отдыхающие, но и известные люди», — сказала девушка.

Евгения также вспомнила момент из детства, связанный с указанным местом. Она призналась, что ездила туда на велосипедах с друзьями, чтобы взять автограф у группы «Руки вверх!».

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