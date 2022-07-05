Раскрыто место отдыха российских звезд на территории Новой Москвы

Место отдыха российских звезд на территории Новой Москвы раскрыла «Мосленте» местная жительница Евгения.

«В самой деревне Юрово есть отличное место для отдыха с друзьями и семьей — платная рыбалка "Золотой сазан", куда часто приезжают не только обычные отдыхающие, но и известные люди», — сказала девушка.

Евгения также вспомнила момент из детства, связанный с указанным местом. Она призналась, что ездила туда на велосипедах с друзьями, чтобы взять автограф у группы «Руки вверх!».

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