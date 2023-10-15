Житель Подмосковья выбрал необычное место для парковки в ЖК и возмутил россиян

Житель Подмосковья припарковал кроссовый мотоцикл в многоэтажке и возмутил россиян в Telegram-канале «Мои Люберцы».

На опубликованном снимке кроссовый мотоцикл припаркован у мусоропровода в одной из ЖК в Люберцах. По виду из окна понятно, что транспорт стоит не на нижних этажах, а ближе к середине многоэтажки.

«С такими успехами скоро как на парковках борьба за место начнется в подъездах», «Кроссовый в подъезде — это уже перебор», «Я лично готов закрыть глаза на детские коляски и велосипеды, но это явно игрушка для взрослого», «Пусть ставит себе в хату тогда», — написали пользователи мессенджера.

Ранее необычный житель подъезда московской многоэтажки попал на видео.