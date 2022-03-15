Метеоролог предсказала весну на выходных в Москве

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с «Мослентой» рассказала, что в столицу на выходных придет погода, которая будет соответствовать календарной весне.

По словам синоптика, на неделе, особенно в четверг-пятницу, ночи будут еще довольно морозными — термометры покажут до минус десяти градусов. Дневная температура при этом ожидается около нуля.

«К выходным погода вернется в рамки климата. Температура воздуха уже не будет столь низкая. При переменной облачности осадков не прогнозируется. Ночи станут заметно теплее, порядка минус двух — минус семи градусов», — отметила специалист и добавила, что днем в субботу ожидается от нуля до плюс пяти градусов, а воскресенье — от двух до семи градусов тепла.

«В последующие дни повышение температуры медленно продолжится. Можно сказать, что у нас с началом третьей декады марта в столичный регион придет метеорологическая весна», — резюмировала Позднякова.

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