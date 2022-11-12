Синоптик назвал сроки наступления метеорологической зимы в Москве

Сроки прихода метеорологической зимы в Москву назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что погода в столице начнет меняться ближе к концу следующей недели.

Специалист рассказал, что в воскресенье, 13 ноября, в Москве ожидается плюс 6–10 градусов тепла, переменная облачность, небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 12–14 метров в секунду. В понедельник будет от 0 до плюс 3 градусов, малооблачно, с умеренным ветром.

Во вторник, среду и четверг погодные условия в городе особо отличаться не будут. Ожидается небольшой снег, температура будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов тепла. Слабый восточный ветер.

«Где-то с середины недели мы постепенно будем погружаться в метеорологическую зиму, так как погодные показатели начнут становиться устойчиво отрицательными», — сообщил метеоролог. По его словам, в четверг, 17 ноября, ожидается ясная погода и до минус трех градусов в дневные часы.

В пятницу в Москве ожидается до минус 2–4 градусов, переменная облачность, местами будет снег. Осадки также пройдут и в выходные. С понедельника, 21 ноября, в городе еще сильнее похолодает, столбики термометров опустятся до минус 6–7 градусов, отметил Леус.

Ранее стало известно, что в субботу, 12 ноября, в Москве установилась рекордно теплая погода.