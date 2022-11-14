Раскрыт метод смягчения хода поезда московского метро

Метод смягчения хода поезда метро раскрыли на официальном сайте мэра Москвы специалисты электродепо «Руднево».

«Важнейший момент — плавность и тишина хода поезда в метро. Чтобы их обеспечить, специалисты ежедневно проверяют колесные пары каждого состава. Они должны быть идеально круглыми и соответствовать эталонному образцу с учетом нормативных допусков», — говорится в сообщении.

Так, например, разница в диаметре колесных пар одного вагона не должна превышать двух миллиметров. Иначе возникают вибрации, дополнительные нагрузки на ходовую часть вагонов и рельсы метро.

Как уточнили специалисты, для восстановления геометрии колеса его обтачивают на новейшем станке с цифровым управлением, не снимая с поезда. Состав загоняют на специальный путь и с помощью специального пульта оператор задает параметры и контролирует процесс работы.

Ранее был раскрыт принцип работы «салона красоты» для поездов в московском электродепо.