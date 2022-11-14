Город
05:34, 14 ноября 2022
1 мин.

Раскрыт метод смягчения хода поезда московского метро

Раскрыт метод смягчения хода поезда московского метро
Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Метод смягчения хода поезда метро раскрыли на официальном сайте мэра Москвы специалисты электродепо «Руднево».

«Важнейший момент — плавность и тишина хода поезда в метро. Чтобы их обеспечить, специалисты ежедневно проверяют колесные пары каждого состава. Они должны быть идеально круглыми и соответствовать эталонному образцу с учетом нормативных допусков», — говорится в сообщении.

Так, например, разница в диаметре колесных пар одного вагона не должна превышать двух миллиметров. Иначе возникают вибрации, дополнительные нагрузки на ходовую часть вагонов и рельсы метро.

Как уточнили специалисты, для восстановления геометрии колеса его обтачивают на новейшем станке с цифровым управлением, не снимая с поезда. Состав загоняют на специальный путь и с помощью специального пульта оператор задает параметры и контролирует процесс работы.

Ранее был раскрыт принцип работы «салона красоты» для поездов в московском электродепо.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.