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19:38, 28 декабря 2022
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Раскрыт метод снижения уровня безработицы в Москве

Раскрыт метод снижения уровня безработицы в Москве
Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Метод снижения уровня безработицы в Москве раскрыли «Мосленте» в пресс-службе правительства города. Как сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, найти работу горожанам помогают в службе занятости.

«На сегодняшний день в нашей базе около 400 тысяч вакансий, а безработных — 28,5 тысячи, то есть в 14,5 раза больше. При этом уровень безработицы составляет 0,4 процента, более чем в семь раз меньше, чем в ковид в 2020 году. Всего с начала года более 100 тысяч человек смогли найти работу с помощью службы занятости», — рассказала заммэра.

По словам Раковой, москвичам доступны вакансии в разных областях экономики: начиная от торговли и сферы услуг и заканчивая банковским сектором и промышленной отраслью, активно демонстрировавшей дефицит работников в 2022 году.

Ранее были названы самые популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей. В качестве самозанятых регистрировались люди творческих профессий, например фотографы, видеографы, веб-дизайнеры, иллюстраторы, редакторы текстов.

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