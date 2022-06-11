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В московском метро пройдет концерт джазовой музыки

В московском метро пройдет концерт джазовой музыки
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Квартет российского гитариста Евгения Побожего выступит на станции метро «Таганская» в преддверии открытия Московского джазового фестиваля. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По информации источника, концерт состоится 11 июня в 16:00 на станции метро «Таганская» кольцевой линии.

«Мы очень рады, что концерт в преддверии открытия Московского джазового фестиваля пройдёт на одной из площадок проекта — столичный транспорт уже стал важной частью культурной жизни Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил создавать из транспорта качественную услугу — чтобы поездки были не только безопасными и своевременными, но комфортными и приятными. В марте мы возобновили проект «Музыка в метро» — один из любимых у пассажиров. С этого момента артисты провели больше 500 выступлений и приняли участие в десяти крупных мероприятиях», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее Алена Водонаева впервые спустилась одна в метро и поделилась впечатлениями.

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