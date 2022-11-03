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13:52, 03 ноября 2022
1 мин.

Вагоны столичной подземки запахли ароматом «Метро Москвы»

Вагоны столичной подземки запахли ароматом «Метро Москвы»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ароматом «Метро Москвы» с нотами цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма запахли вагоны столичной подземки. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе метрополитена.

«В вагонах поездов на Филевской линии — уникальный аромат. Там работает больше 485 ароматизаторов, их вмонтировали в воздуховоды климатической системы. Каждые девять минут они распространяют запах по вагону», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что пассажиры метро участвовали в пилотном проекте и сами выбирали запахи для ароматизации подземного транспорта. Все используемые вещества безопасны и гипоаллергенны.

Ранее стало известно, что в Москве откроется старая станция метро в составе Большой кольцевой линии.

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