Собянин анонсировал скорое открытие метро во Внукове

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости анонсировал скорое открытие новой станции метрополитена во Внукове. По словам главы города, она заработает для пассажиров в 2023 году.

«Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен. Сегодня мы дошли до Рассказовки и в ближайшее время уже придем во Внуково, в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву. Сегодня это, дальше — строительство новых линий», — сказал градоначальник.

Известно, что в сентябре метростроевцы завершили проходку последнего, четвертого тоннеля на перегоне между «Рассказовкой» и «Внуково». Глава города подчеркнул, что работы идут по графику и должны завершиться к сентябрю 2023 года.

Ранее Сергей Собянин раскрыл судьбу самой короткой ветки столичного метро.