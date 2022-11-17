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10:12, 17 ноября 2022
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Собянин анонсировал скорое открытие метро во Внукове

Собянин анонсировал скорое открытие метро во Внукове
Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости анонсировал скорое открытие новой станции метрополитена во Внукове. По словам главы города, она заработает для пассажиров в 2023 году.

«Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен. Сегодня мы дошли до Рассказовки и в ближайшее время уже придем во Внуково, в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву. Сегодня это, дальше — строительство новых линий», — сказал градоначальник.

Известно, что в сентябре метростроевцы завершили проходку последнего, четвертого тоннеля на перегоне между «Рассказовкой» и «Внуково». Глава города подчеркнул, что работы идут по графику и должны завершиться к сентябрю 2023 года.

Ранее Сергей Собянин раскрыл судьбу самой короткой ветки столичного метро.

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