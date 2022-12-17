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17:29, 17 декабря 2022
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Нарколог развеял миф о пользе одного бокала красного вина в день

Нарколог развеял миф о пользе одного бокала красного вина в день
Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

Миф о пользе одного бокала красного вина в день развеял в разговоре с «Мослентой» главный врач Клиники доктора Исаева врач-нарколог Даниил Петров. Он заявил, что любые алкогольные напитки вредны для организма человека.

«Производители красного вина утверждают, что оно обладает антиоксидантными свойствами, замедляет старение, предотвращает рак. Однако это все лишь маркетинговый ход», — пояснил специалист.

Антиоксиданты очень летучие и в 90 процентах случаев исчезают после нескольких месяцев выдержки. Они содержатся только в молодом и еще кислом вине, которое пить не принято. Чем дольше вино хранится, тем меньше в нем антиоксидантов. В настоящем выдержанном вине их и вовсе уже практически не содержится, продолжил врач. Петров предупредил, что употреблять такой вид алкоголя можно не более 100 миллилитров два раза в неделю.

Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал способы снизить вред от алкоголя.

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