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22:33, 17 ноября 2022
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Врачи развеяли миф об употреблении алкоголя в мороз

Врачи развеяли миф об употреблении алкоголя в мороз
Фото: Ash Edmonds / Unsplash

Миф об употреблении алкоголя в мороз развеяла в Тelegram-канале заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова.

«Алкоголь создает мнимое тепло, из-за этого человек может не заметить переохлаждения и обморожения», — объяснила врач.

Анисимова перечислила симптомы переохлаждения — это появление слабости, дрожи и озноба, нарушение дыхания, замедление речи и сердцебиения, посинение кожи и губ, нарушение двигательной активности. Человек может потерять сознание, у него может снизиться температура тела.

Медик назвала алгоритм действий для спасения пострадавшего: его нужно переместить в теплое помещение, снять холодную одежду и обувь, укутать в одеяла, дать теплое питье. Допускается прием ванны или душа, но с теплой, а не горячей водой. При этом запрещено прикладывать к телу грелки и растираться.

Ранее были раскрыты главные угрозы для кожи в холодное время года.

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