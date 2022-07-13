В России стало в шесть раз меньше мигрантов из Узбекистана

Набор трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию сократился в шесть раз с начала 2022 года. Об уменьшении числа приезжих сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство по внешней миграции при Министерстве занятости и труда республики.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы в России существует с 2017 года. За текущий год через оргнабор в Россию отправилось работать 3906 узбекистанцев. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года эта цифра составила более 22 тысяч.

Весной текущего года представители нескольких российских диаспор рассказали, что граждане Азербайджана, Киргизии и Узбекистана стали реже приезжать в Россию из-за трудностей с денежными переводами и по ряду других причин. Однако в июне московские власти заявили, что в столице ситуация с трудовыми мигрантами стабильна и нехватки рабочей силы не наблюдается.