15:09, 19 августа 2023
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Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотника на Москву
Минобороны РФ: на Москву была совершена попытка атаки беспилотника.
Фото: Sasha Kaunas / Unsplash
Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале сообщило, что днем 19 августа была совершена попытка атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.
По данным ведомства, силами ПВО был сбит беспилотный летальный аппарат самолетного типа. Потеряв управление от удара, БПЛА рухнул в безлюдном месте недалеко от деревни Путилково в подмосковном Красногорске. Сообщается, что пострадавших и разрушений не было.
Ранее последствия взрыва беспилотника над «Москва-Сити» попали на видео.