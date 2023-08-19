Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотника на Москву

Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале сообщило, что днем 19 августа была совершена попытка атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.

По данным ведомства, силами ПВО был сбит беспилотный летальный аппарат самолетного типа. Потеряв управление от удара, БПЛА рухнул в безлюдном месте недалеко от деревни Путилково в подмосковном Красногорске. Сообщается, что пострадавших и разрушений не было.

Ранее последствия взрыва беспилотника над «Москва-Сити» попали на видео.