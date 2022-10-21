Город
01:25, 21 октября 2022
1 мин.

Минздрав объяснил «эффект домино» при остеопорозе

Минздрав объяснил «эффект домино» при остеопорозе
Фото: Tom Claes / Unsplash

«Эффект домино» при остеопорозе объяснила в официальном Telegram-канале Минздрава России главный внештатный гериатр ведомства Ольга Ткачева. Специалист напомнила, что при этом заболевании снижается объем костной массы и нарушается ее качество, это приводит к хрупкости костей и риску переломов.

«У половины людей, перенесших в результате остеопороза хотя бы один перелом, в течение двух лет случается повторный перелом. Такие повторные переломы называются "каскадом переломов" или "эффектом домино"», — сказала врач.

После первого перелома риск развития повторного увеличивается в три раза, после второго — в пять раз, и остановить этот каскад очень сложно, отметила Ткачева. По данным Минздрава, заболеванию больше подвержены женщины в возрасте старше 40 лет.

Ранее были названы способы снизить риск появления опасных болезней в старости. Чтобы избежать серьезных недугов, нужно ответственно подходить к своему здоровью, регулярно обследоваться у врачей, правильно питаться, вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.