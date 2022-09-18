Жительнице Подмосковья удалили десятикилограммовую миому матки

В гинекологическом отделении Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. жительнице Подмосковья удалили почти десятикилограммовую миому матки. Новообразование достигло таких размеров из-за того, что пациентка, несмотря на то, что знала о своем диагнозе, боялась операции и откладывала ее на протяжении 15 лет, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Женщина боялась операции, но нам удалось ее убедить. Правда, не с первого раза. Но ведь помимо того, что это очень тяжело и неудобно, любая опухоль ничего хорошего не несет. А если еще учесть, что большой считается опухоль, соответствующая матке 11-12 недель беременности, то у нашей пациентки была просто гигантская опухоль — около 40 недель. Плюс у нее были кровотечения, так как матка такой нагрузки уже не выдерживала», — цитирует пресс-служба заведующую гинекологическим отделением Елену Габасову.

В результате пациентке удалили гигантскую миому. Операция длилась около полутора часов. Проведенные исследования показали, что новообразование было доброкачественным.

Специалист уточнила, что такие образования могут препятствовать нормальной работе почек, нарушать работу пищеварительной системы, а также способствовать развитию инфекционно-воспалительных заболеваний.

Ранее стало известно, что 26-летней жительнице Подмосковья удалили полсотни маточных миом.