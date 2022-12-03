Раскрыта судьба «мишленовских» ресторанов в Москве

Судьбу московских заведений, отмеченных в 2021 году звездами престижного ресторанного гида Michelin, раскрыли в РБК. Представитель гида сообщил, что столичные «мишленовские» рестораны не смогут подтвердить свой статус в 2023 году из-за приостановки работы Michelin в России.

Несмотря на это, заведения смогут упоминать о полученных ранее звездах, но исключительно «с указанием года и города». В Москве это девять ресторанов — получившие одну звезду Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и «Савва», а также отмеченные двумя звездами Artest-Chef's Table и Twins Garden.

Церемония награждения Michelin прошла в Москве в октябре 2021 года. Всего критики отметили в гиде 69 столичных заведений.