Опубликовано фото победительницы конкурса «Миссис Москва 2023»

Фото победительницы соревнования «Миссис Москва 2023» опубликовали в Instagram-аккаунте конкурса (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Лауреатом стала предпринимательница и мать двоих детей Анастасия Милеева.

Финал ежегодного конкурса прошел 25 апреля в фольклорном центре «Москва». В последнем этапе участвовали 25 претенденток. Второе и третье место заняли москвички Анна Грунина и Мария Гиниева, в номинации «от 40 до 55 лет» победительницей стала Светлана Мишина. Кроме того, награду «Гран-при Миссис Москва 2023» получила Анастасия Гончарова.

Ранее победительницей конкурса «Мисс Москва-2022» стала переводчица Анна Янкова. Участие в состязании приняли 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет.