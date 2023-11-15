11:05, 15 ноября 2023
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На МКАД грузовик насмерть сбил человека
На МКАД грузовик сбил вышедшего на проезжую часть водителя микроавтобуса.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
На МКАД грузовик сбил вышедшего на проезжую часть водителя микроавтобуса, сообщает Госавтоинспекция Москвы.
По информации ведомства, в 9:00 в среду, 15 ноября, водитель микроавтобуса Ford Transit остановился на крайней правой полосе на 77-м километре внешней стороны МКАД. Когда он вышел из автомобиля на проезжую часть, на него наехал грузовик DAF. Мужчина погиб на месте.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, отмечается в сообщении.
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