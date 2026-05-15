Младенец появился на свет в вагоне подмосковной электрички

Жительница Подмосковья родила прямо в вагоне электрички. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел днем 15 мая на станции Софрино. Поезд шел из Сергиева Посада в Москву, когда у роженицы внезапно начались схватки. Находившиеся в вагоне люди вызвали скорую, и оперативно прибывшие врачи приняли роды на месте.

Роды прошли успешно, маму с младенцем доставили в роддом.

Ранее сообщалось о рождении в Подмосковье младенца-богатыря весом около шести килограммов и ростом 60 сантиметров. Малыш стал шестым ребенком в семье, теперь многодетные супруги воспитывают трех мальчиков и трех девочек.