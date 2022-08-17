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Младенца в коляске оставили в центре Москвы под палящим солнцем

Младенца в коляске оставили в центре Москвы под палящим солнцем
Кадр: страница «Пресня — Пресненский район ЦАО» во «ВКонтакте»

В центре Москвы заметили младенца в коляске, оставленного взрослыми под палящим солнцем. Видео с места событий опубликовали в группе «Пресня — Пресненский район ЦАО» сообщества М125 во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что плачущий ребенок находится в открытой коляске без головного убора. Рядом с младенцем на лавке сидит женщина, предположительно, родственница или няня, не реагирующая на крики.

По словам автора видео, она наблюдала за сложившейся ситуацией больше получаса. «Сидит человек в телефоне, ноль эмоций. Печенье всунула в рот и все», — раскритиковала поведение женщины очевидица.

Ролик вызвал у комментаторов возмущение и набрал негативные и обеспокоенные реакции. «У ребенка с большой вероятностью нет на лице SPF-крема. Прекрасно», — возмутился один из фолловеров.

Температура воздуха в Москве за последнюю неделю приблизилась к аномально жарким отметкам. В среду, 17 августа, столбики термометров в столице поднялись до 31 градуса. «Предварительные расчеты говорят о том, что аномально жаркая погода в центре России и столичном регионе в частности сохранится вплоть до конца месяца», — сообщила сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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