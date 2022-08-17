Младенца в коляске оставили в центре Москвы под палящим солнцем

На кадрах видно, что плачущий ребенок находится в открытой коляске без головного убора. Рядом с младенцем на лавке сидит женщина, предположительно, родственница или няня, не реагирующая на крики.

По словам автора видео, она наблюдала за сложившейся ситуацией больше получаса. «Сидит человек в телефоне, ноль эмоций. Печенье всунула в рот и все», — раскритиковала поведение женщины очевидица.

Ролик вызвал у комментаторов возмущение и набрал негативные и обеспокоенные реакции. «У ребенка с большой вероятностью нет на лице SPF-крема. Прекрасно», — возмутился один из фолловеров.

Температура воздуха в Москве за последнюю неделю приблизилась к аномально жарким отметкам. В среду, 17 августа, столбики термометров в столице поднялись до 31 градуса. «Предварительные расчеты говорят о том, что аномально жаркая погода в центре России и столичном регионе в частности сохранится вплоть до конца месяца», — сообщила сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.