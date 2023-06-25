16:07, 25 июня 2023
1 мин.
Многокилометровая пробка в Подмосковье попала на видео
В Ступинском районе Подмосковья образовалась многокилометровая пробка из фур.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Многокилометровая пробка из фур образовалась в Ступинском районе Подмосковья у сел Лужники и Ситне-Щелканово. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
Сообщается, что грузовые автомобили стоят здесь уже более суток из-за ограничения движения транспорта, которое все еще действует на трассе в Московской области.
Ранее стало известно, что в некоторых регионах России сохранили введенные ранее ограничения на трассе М-4 «Дон».