Многокилометровая пробка в Подмосковье попала на видео

Сообщается, что грузовые автомобили стоят здесь уже более суток из-за ограничения движения транспорта, которое все еще действует на трассе в Московской области.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России сохранили введенные ранее ограничения на трассе М-4 «Дон».